Flutschäden Verein will Entwicklung von Ahr-Region vorantreiben

Der neue Verein Zukunftsregion Ahr will den Wiederaufbau und die Entwicklung in der Ahr-Region fördern. „Der Kreis Ahrweiler soll auch in Zukunft attraktiv sein für Menschen aller Altersgruppen, Herkunftsorte und Religionen. Ein Standort mit hohem Qualitätsanspruch für Forschung, Unternehmertum und Investoren“, sagte Vereinsvorsitzender Guido Mombauer am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.