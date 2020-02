Verein: Verbesserung für Menschen ohne Krankenversicherung

Mainz Menschen ohne Krankenversicherung finden in Mainz seit einigen Monaten in einem Modell-Projekt Hilfe. Die Nachfrage zeigt nach Einschätzung der Landesregierung den Sinn des Angebots. Die Clearingstelle soll aber keine „Tafel des Gesundheitssystems“ werden.

Die neue Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz ist gefragt: Gut 150 Menschen hätten von September 2019 bis Mitte Februar 2020 von dem Angebot Gebrauch gemacht, teilte das Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „Alle Altersgruppen sind vertreten; rund ein Drittel der Unterstützung Suchenden und Patienten waren zwischen 40 und 64 Jahre alt.“ Zwei Drittel seien Männer. „Die Nachfrage belegt die Sinnhaftigkeit und den Bedarf des Angebotes“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Deutsche Wohnungslose, Haftentlassene, Selbstständige in der Insolvenz, EU-Bürger, Geflüchtete und Menschen ohne Aufenthaltsstatus - darunter schwangere Frauen: Zu diesen Gruppen gehören nach Einschätzung des Mainzer Sozialmediziners Gerhard Trabert die meisten Menschen ohne Krankenversicherung. Wie viele in Deutschland davon betroffen seien, wisse niemand genau. Trabert geht von bis zu einer halben Million aus, wie er im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte.