Vereine Verein „Tierrechtsbund Aktiv“ sammelt keine Spenden

Der Verein „Tierrechtsbund Aktiv“ mit Sitz in Bremen unterlässt Spendensammlungen in Rheinland-Pfalz. Dazu habe er sich selbst verpflichtet, als er sammlungsrechtlich überprüft worden sei, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Dienstag in Trier mit. Der Verein sei seiner gesetzlichen Auskunftspflicht über die Verwendung von Spenden trotz mehrfacher Aufforderungen nicht nachgekommen. Sollte der Verein dennoch in Rheinland-Pfalz Spenden sammeln oder Werbung betreiben, bittet die ADD die Bevölkerung um Hinweise.