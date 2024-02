Missbrauch Verein informiert über mögliche Klagen gegen Bistum Trier

Der Verein der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit) informiert an diesem Mittwoch (15 Uhr) über mögliche Schmerzensgeld-Klagen von Opfern gegen das Bistum Trier. Mindestens zwei Klagen seien in Vorbereitung, teilte der Verein in Trier mit, der die Opfer unterstützt.