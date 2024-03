Streiks Verdi und Klimaaktivisten fordern ÖPNV-Ausbau

In Mainz werde bei der Kundgebung und einem anschließenden Demonstrationszug durch die Alt- und Neustadt mit 2000 Menschen gerechnet, teilte ein Pressesprecher der Stadt mit. Auch in anderen Städten wird demonstriert: In Koblenz sind laut Angaben der Stadtverwaltung 200 Teilnehmer zu erwarten. 400 Menschen werden in Neustadt an der Weinstraße erwartet und in Alzey 50.