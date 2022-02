Verdi setzt Busfahrer-Arbeitgebern Frist

Mainz Verdi wartet auf eine Mail der anderen Tarifpartei. Sonst soll trotz grundsätzlicher Einigung auf einen neuen Manteltarifvertrag weiter gestreikt werden.

In dem seit drei Jahren andauernden Tarifkonflikt um Arbeitsbedingungen für Busfahrer in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi ihren Streik am Montag ausgesetzt. Zugleich setzte die Gewerkschaft den Arbeitgebern eine Frist bis Montag 17.00 Uhr, um ihr und dem Land den Entwurf einer in Online-Verhandlungen erzielten Grundsatzeinigung zuzuschicken.