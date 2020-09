Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

Das Logo der Gewerkschaft Verdi. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Mainz Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten Warnstreiks in Rheinland-Pfalz ab dieser Woche aufgerufen. Die Beschäftigten seien enttäuscht und wütend auf ihre Vorgesetzten, die sie in der Vergangenheit für ihre guten Leistungen in der Corona-Krise so sehr gelobt hätten, teilte der Verdi-Landesbezirksleiter für Rheinland-Pfalz und Saarland, Michael Blug, am Montag mit.

Wann genau Aktionen in Rheinland-Pfalz geplant sind, sagte er zunächst nicht.