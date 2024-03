Handel Verdi ruft Beschäftigte im Handel zu Warnstreik auf

Im Tarifkonflikt des Einzel- und Versandhandels in Rheinland-Pfalz und im Saarland setzt die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks fort. Für den Internationalen Frauentag am Freitag (8. März) fordere man die Beschäftigten zur Niederlegung der Arbeit auf, teilte Verdi am Montag mit. Zudem sei ein Demonstrationszug durch die Saarbrücker Innenstadt und um 12.00 Uhr eine Kundgebung geplant.