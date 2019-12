Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter vor Weihnachten zu Streik auf

Ein Streikplakat steht vor dem Logistik-Zentrum des Internet-Versandhändlers Amazon in Bad Hersfeld. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild.

Koblenz Just in der umsatzstarken Woche vor Weihnachten hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Onlinehandel-Riesen Amazon am Standort Koblenz zum Streik aufgerufen. Er sollte mit der Nachtschicht am Montag beginnen und bis zum Ende der Spätschicht an diesem Samstag andauern, wie Verdi mitteilte.

Es gehe um mehr Verdienst und mehr Weihnachtsgeld - und um einen Tarifvertrag. „Gerade im Weihnachtsgeschäft wird von den Mitarbeitern einiges abverlangt, Stress und Überstunden sind auf der Tagesordnung“, betonte Streikleiterin Maria Rinke mit Blick auf das Weihnachtsgeld. Am Montag wollten sich alle Streikenden um 14.30 Uhr vor dem Amazon-Gebäude bei Koblenz treffen.