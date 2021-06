Verdi kündigt Streik im privaten Busgewerbe an

Ein Angestellter trägt eine Mütze mit dem Verdi-Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz Nach einem Warnstreik der Busfahrer in Rheinland-Pfalz und erfolglosen Gesprächen hat die Gewerkschaft Verdi einen unbefristeten „Erzwingungsstreik“ angekündigt. „Wir haben die Absage des Arbeitgeberverbands, mit uns eine Einigung herbeizuführen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Freitag in Mainz.