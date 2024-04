Tarifkonflikt Verdi: Erneut Streik beim privaten Busverkehr

Beim privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz droht in der kommenden Woche erneut ein Streik. Die Arbeitgeber hätten ein Ultimatum verstreichen lassen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag mit. Damit sei die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) wiederholt nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft eingegangen. Nach Einschätzung von Verdi werden von Montag 3.00 Uhr bis Sonntag zum Schichtende weite Teile des Landes betroffen sein. Der Streik werde Auswirkungen auf den gesamten Überlandverkehr, für Berufspendler und auch für die Schüler haben.