Tarifstreit Verdi: 500 Beteiligte bei Warnstreik in hessischen Kliniken

Die Gewerkschaft will auch am Mittwoch in zahlreichen Kliniken in Hessen mit Warnstreiks Druck im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst machen. „Morgen fahren wir die Streiks hoch“, sagte Schulze. Geplant seien Kundgebungen in Hanau und Wetzlar. Zu den Aktionen hatte Verdi unter dem Slogan „Gesundheit ist Gold wert, und wir sind es auch“ aufgerufen. Die Veranstaltungen sind eingebettet in bundesweite Aktionen in Gesundheitseinrichtungen.