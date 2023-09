Extremismus Verdeckter Ermittler bei Treffen mutmaßlicher Terrorgruppe

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe hat ein Ermittlungsführer des Landeskriminalamtes (LKA) von mehreren Treffen zwischen einem verdeckten Ermittler und einigen der Angeklagten berichtet. Insgesamt seien drei verdeckte Ermittler eingesetzt gewesen, sagte der 35-Jährige am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. So sei bei einem Treffen, an dem ein verdeckter Ermittler teilgenommen habe, von einem der Angeklagten über Thermit und mögliche Anschlagsziele gesprochen worden.