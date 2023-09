Ermittlungen Verdächtiger wurde dreimal wegen Sexualdelikten verurteilt

Ludwigshafen · Der Verdächtige im Fall des entführten und missbrauchten Schulkindes in Edenkoben ist in der Vergangenheit dreimal wegen Sexualdelikten verurteilt worden. Die letzte der Taten habe der Mann 2008 begangen, sagte Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt von der Staatsanwaltschaft Frankenthal, am Donnerstag in Ludwigshafen.

14.09.2023, 15:36 Uhr

Pressekonferenz zum Missbrauchsfall in Edenkoben. Foto: Andreas Arnold/dpa

Dabei sei es nach ersten Erkenntnissen um Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs gegangen. Der 61-Jährige war schließlich im Juli dieses Jahres aus dem Gefängnis freigekommen. Die Leitende Oberstaatsanwältin von der Staatsanwaltschaft Landau, Angelika Möhlig, ergänzte, dass zwei weitere Verurteilungen aus den 1990er Jahren datierten. Die Akten zu den Urteilen lägen aber noch nicht vor. © dpa-infocom, dpa:230914-99-195087/2

(dpa)