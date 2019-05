Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Haßloch gefasst

Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Haßloch gefasst. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Haßloch Mehrere Wochen nach dem Fund eines toten Mannes in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 54-Jährige aus Haßloch sei am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag gemeinsam mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa