Verdächtiger nach Tod einer Saarbrückerin noch flüchtig

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Saarbrücken ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung laufe noch, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die 48-jährige Frau war am Dienstagmittag vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Dudweiler erstochen worden.

