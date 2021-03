Verdacht der Körperverletzung: Anklage gegen Polizisten

Trier Gegen einen Bundespolizisten, der bei einer Festnahme einen 24-Jährigen geschlagen haben soll, ist Anklage wegen des Verdachts der Körperverletzung im Dienst erhoben worden. Der 35-Jährige soll dem Mann im September 2019 bei einer Festnahme „ohne rechtfertigenden Grund mehrere wuchtige Schläge mit einem Schlagstock sowie zwei Tritte gegen den Körper“ zugefügt haben, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Freitag mitteilte.

Dem Vorfall in der Nacht zum 9. September 2019 sei eine Grenzkontrolle an der Autobahn 60 in der Nähe von Belgien vorausgegangen. Aus dem Auto des 24-Jährigen sei Marihuanageruch gedrungen, weshalb die Beamten die drei Insassen kontrollieren wollten. Der Fahrer flüchtete allerdings vor den Polizeibeamten. Während der Verfolgungsfahrt habe der 24-Jährige das Auto der Beamten gerammt, wobei unter anderem der 35-jährige Bundespolizist verletzt worden sei. In Prüm (Kreis Bitburg-Prüm) sei das Auto schließlich ins Schleudern geraten und habe sich quer gestellt. Bei der anschließenden Festnahme soll es dann zu den Schlägen und Tritten gekommen sein.