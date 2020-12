Verdacht auf Körperverletzung: Verfahren gegen Polizisten

Zweibrücken Wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken gegen einen Polizeibeamten einen Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt. Dem 27-jährigen werde vorgeworfen, sich bei einem Einsatz im Mai 2020 in zwei Fällen strafbar gemacht zu haben, teilte am Mittwoch die Anklagebehörde in der pfälzischen Stadt mit.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten Jugendliche damals in Pirmasens eine Scheibe eingeschlagen. Eine Gruppe, auf die die Beschreibung zutraf, wurde von dem Polizisten und einem Kollegen gesichtet. Den Beamten gelang es, einen 13-Jährigen zu fangen und ihn am Boden zu fesseln. Obwohl dieser sich nicht gewehrt habe, habe ihm der Polizist einen Schlag mit dem Ellenbogen in den Rücken versetzt.

Der Beamte und sein Kollege nahmen dann einen weiteren Jugendlichen vorläufig fest, der an der Hand blutete. Der Angeschuldigte sei aus dem Polizeiwagen ausgestiegen und habe dem liegenden 17-Jährigen einen Schlag Richtung Gesicht und einen Tritt gegen den Arm versetzt.