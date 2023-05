Staatsanwaltschaft Verbrechen in der Eifel: Zwei Männer wegen Mordes angeklagt

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das spätere Tatopfer die beiden Männer im Internet „im Zusammenhang mit der Suche nach sexuellen Kontakten“ kennengelernt. Er habe das Duo an deren Wohnort im nordrhein-westfälischen Remscheid abgeholt und mit in sein Haus genommen, das er alleine bewohnte. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden Männer das sexuelle Interesse nur vorgetäuscht, um „sich das Vertrauen des Opfers zu erschleichen“ und in der Wohnung des 56-Jährigen an dessen Hab und Gut zu gelangen.