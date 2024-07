Digitalisierung Verbraucherzentrale erklärt sichere digitale Identität

Warum eine sichere digitale Identität wegen der zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz immer wichtiger für die Menschen wird, will die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz am Montag in Mainz erläutern. Gerade der elektronische Personalausweis nimmt nach Einschätzung der Experten dabei an Bedeutung für eine sichere Identität im Netz zu.