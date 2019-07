Verbraucherzentrale beriet 2018 knapp 97 000 Menschen

Mainz Knapp 97 000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gewandt. Dabei waren 2018 aus Sicht der Verbraucherschützer unter anderem der VW-Skandal und die Einführung der sogenannten Musterfeststellungsklage große Themen.

Mit letzterer können Verbraucherschützer stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Probleme habe unter anderem die weit verbreitete Abzocke durch unseriöse Firmen im Internet oder via Telefon bereitet, hieß es. Ihre Jahresbilanz und Projekte für die Zukunft will die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz heute in Mainz präsentieren.