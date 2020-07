Verbraucherpreise niedriger als vor einem Jahr

Bad Ems Der coronabedingte Konjunktureinbruch hat den Preisanstieg in Rheinland-Pfalz abrupt gestoppt: Der Index der Verbraucherpreise sank im Juli um 0,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.

Im Juni gab es noch einen Preisanstieg um 1,0 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Die Inflationsrate von minus 0,1 Prozent ist die niedrigste seit Mai 2016. Damals gab es ebenfalls einen Wert von minus 0,1 Prozent. Inwieweit sich in den Juli-Zahlen bereits Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung bemerkbar machen, können die amtlichen Statistiker nicht sagen, „da die Preisentwicklung von vielen anderen Effekten bestimmt wird“.