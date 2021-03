Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen

Bad Ems Der Preisauftrieb in Rheinland-Pfalz hat weiter Fahrt aufgenommen. Die Inflationsrate im März lag bei 1,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Noch im Februar hatten die Fachleute eine Teuerungsrate von 1,2 Prozent genannt.

Deutlich ist die Entwicklung auch im Vergleich zum Vorjahr: Im März 2020 betrug die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz 1,4 Prozent. Dem Landesamt zufolge kletterten die Preise für Energie binnen eines Jahres um 6 Prozent. Vor allem Mineralölprodukte seien mit einem Plus von 15,7 Prozent deutlich teurer geworden, wie die Statistiker am Dienstag weiter mitteilten. Demnach mussten die Menschen für Kraftstoff 14,4 Prozent mehr zahlen. Auch habe der Preis für Heizöl - einschließlich Umlage - mit einem Plus von 4,2 Prozent angezogen.