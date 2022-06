Bundesbilanz : Verbraucherpleiten im Saarland am stärksten gesunken

Verbraucherpleiten im Saarland am stärksten gesunken

Frankfurt/Hamburg Im Saarland ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen im ersten Quartal 2022 im Vergleich der Bundesländer am deutlichsten gesunken. Zum Vorjahreszeitraum verringerte sich die Zahl der Privatpleiten im Saarland um 43 Prozent auf 276 Fälle, wie die Wirtschaftsauskunftei Crif errechnet hat.

Betrachtet man die Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohner so lag in den ersten drei Monaten das Saarland mit 28 leicht über dem Bundesschnitt von 27 Fällen und Rheinland-Pfalz mit 26 knapp darunter.

Den insgesamt deutlichen Rückgang der Zahlen erklärte Crif mit der Entwicklung im Vorjahr: In den ersten drei Monaten 2021 waren die Zahlen infolge einer Gesetzesänderung stark gestiegen, die eine Befreiung von der Restschuld schon nach drei statt nach sechs Jahren möglich macht. Etliche Betroffene warteten mit ihrem Insolvenzantrag, das trieb in der Folge die Zahlen in die Höhe.