Verbraucherminister beraten über Lebensmittelkennzeichnung

Mainz Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung und der Berliner Senat setzen sich bei der Konferenz der Verbraucherschutzminister (VSMK) für eine farbliche Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln ein. Vorbild ist der französische Nutri-Score, bei dem verschiedene Bestandteile - wie Ballaststoffe und Proteine - verrechnet werden und eine fünfstufige farbige Skala die Lebensmittel bewertet.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will dagegen im Sommer eine Verbraucherbefragung starten, bei der vier bis fünf Kennzeichnungssysteme zur Auswahl stehen, darunter auch Nutri-Score. Einzelheiten will die Ministerin am Freitag zum Abschluss der dreitägigen VSMK in Mainz vorstellen, wie ihr Ministerium ankündigte.