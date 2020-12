Verbots lauter Güterwaggons: Anwohner fürchten weiteren Lärm

Neuwied/Berlin Im Mittelrheintal zum Beispiel rattern Güterzüge dicht an Häusern vorbei. Das vertreibt Anwohner und Touristen. Nun werden laute Zugbremsen bundesweit verboten - womöglich nicht immer mit Erfolg.

Trotz des Verbots für besonders laute Güterwaggons von Sonntag an befürchten Anwohner mancher Bahnstrecken weiter teils extremen Lärm. Denn Bahnunternehmen mit zu lauten Waggons sollen neuerdings erst ein Jahr nach dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag (13.12.) ein Bußgeld bekommen können. „Bei uns werden also zunächst weiterhin laute Schrottkisten unterwegs sein“, kritisiert der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, Willi Pusch. Erst habe Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) großspurig Bußgelder von bis 50 000 Euro angedroht - und dann dies um ein Jahr verschoben.