Verbandsgemeinde kritisiert Biontech-Begrenzung

Nastätten Die vom Bundesgesundheitsministerium geplante Bestellbeschränkung für den Corona-Impfstoff von Biontech zugunsten des Präparats von Moderna wird in der Verbandsgemeinde Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) kritisch gesehen.

Bürgermeister Jens Güllering (CDU) hat die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und den ebenfalls geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) in einem Brief darum gebeten, die Entscheidung zu überdenken.

Aus Sicht des Rathauschefs könnten anstehende Booster-Impfungen zwar auch mit einem anderen Vakzin vorgenommen werden. Doch könnte der Wechsel des Stoffs zur Verunsicherung der Impfbereiten führen, wie Güllering in dem am Sonntag veröffentlichten Brief schreibt. Es sei daher schwierig, dass nun Haus- und Fachärzte - wenige Tage vor geplanten Impfterminen - die skeptischen Patienten von einem anderen Vakzin überzeugen müssten. Die kurzfristige Lieferbegrenzung führe damit zu einem höheren Beratungsaufwand und damit wiederum zu einer deutlichen Mehrbelastung für Ärzte. Vor allem hänge die Patientenbindung wesentlich vom gegenseitigen Vertrauen ab: „Unglaubwürdigkeit, Demotivation und Resignation der Haus- und Fachärzte sind die Folge“, mahnt der Verbandsbürgermeister mit Blick auf die Biontech-Begrenzung.