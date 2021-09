Verband sieht in neuem Weinrecht nur einen ersten Schritt

Mainz „Ein Dornfelder wird immer ein einfacher Tischwein sein“, sagt der Pfälzer Winzer Steffen Christmann. Nach der Einführung der Herkunftspyramide im Weingesetz wünscht sich der Verband Deutscher Prädikatsweingüter auch klare Vorgaben zu Rebsorten.

Das im November 2020 verabschiedete Weingesetz passt das deutsche Recht den seit 2012 in der EU geltenden Bestimmungen an. Dazu gehört die Unterscheidung zwischen „geschützten Ursprungsbezeichnungen“ (g.U.) - das ist etwa die Verbindung eines Ortsnamens mit der Bezeichnung einer Weinbergslage - und den weiter gefassten „geschützten geografischen Angaben“ (g.g.A.) - das kann etwa der Name eines Anbaugebiets wie der Pfalz sein. Bei Qualitätsweinen folgen die Bezeichnungen nun der zuerst vom VDP eingeführten Unterscheidung von Gutswein, Ortswein, Lagenwein und der damit einhergehenden höheren Qualität.