Verband: Noch kein Normalbetrieb in Saar-Krankenhäusern

Saarbrücken Die Krankenhäuser im Saarland sind in der Corona-Pandemie noch weit von einem Normalbetrieb entfernt: Zwar sei die Zahl der planbaren Operationen ab Mai wieder hochgefahren worden, sagte der Geschäftsführer der saarländischen Krankenhausgesellschaft, Thomas Jakobs, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Die Rückkehr zum regulären Klinikalltag ist nach Einschätzung von Jakobs noch nicht in Sicht. Ein Grund sei, dass die Kliniken weiterhin Kapazitäten für Covid-19-Patienten freihalten müssten. 15 Prozent der Intensivkapazitäten in den saarländischen Krankenhäusern müssten permanent freigehalten werden, „für den Fall, dass es mit Corona noch einmal schlimmer wird“, sagte er. Zudem müssten die Kliniken in der Lage sein, innerhalb von 48 Stunden weitere 20 Prozent an Intensivkapazität bereitzustellen.