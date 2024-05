Tiere Verband: Nachfrage an tiergestützter Intervention steigt

Kathrin Bach betreibt seit über 20 Jahren den Eselhof Neumühle im saarländischen Heusweiler und erlebt dort immer wieder besondere Momente - wie zuletzt beim Eselkuscheln mit einer Gruppe von Seniorinnen. Die Wirkung von Tieren erfährt Kathrin Bach auch beim regelmäßigen Besuch von Förderschülern mit geistigen und motorischen Beeinträchtigungen: „Das ist so fantastisch, was Esel auslösen. Es ist etwas, was nachhallt, ihre Entwicklung fördert und auch das Sozial-Emotionale herauskitzelt.“