Verband: Mieten und Immobilienpreise steigen moderat

Mainz Die Zeit sehr starker Anstiege bei Mieten oder Immobilienpreisen sind in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) West vorbei - allerdings ist mancherorts auch ein hohes Niveau erreicht.

Nach Steigerungsraten teils im zweistelligen Prozentbereich in der Vergangenheit sei diese Entwicklung hierzulande nun schon das zweite Jahr in Folge eingebremst, sagte der stellvertretende Vorsitzende des IVD West, Andreas Schnellting, am Freitag in Mainz.