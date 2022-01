Verband: Maskenpflicht im Einzelhandel „schwer vorstellbar“

Saarbrücken Eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel ist nach Ansicht des Handelsverbandes Saarland „schwer vorstellbar“. „Wir sehen sie insbesondere für die Mitarbeiter als Belastung“, sagte Hauptgeschäftsführer Fabian Schulz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

„Die Kunden können vor die Tür gehen und die Masken absetzen. Das kann der Mitarbeiter in den Verkaufsräumen ja nicht.“ Derzeit gibt es im Einzelhandel die Pflicht, medizinische Masken zu tragen.

Der Regierungssprecher teilte am Montag mit, über das Thema werde an diesem Dienstag der saarländische Ministerrat beraten und entscheiden. Hans hatte am Freitag empfohlen, im Einzelhandel „schon jetzt FFP2-Masken zu tragen“.