Landwirtschaft Verband: Interesse am Trüffelanbau wächst

Immer mehr kommen auf den Trüffel: In Deutschland wachse das Interesse am Trüffelanbau seit einigen Jahren, sagt der Geschäftsführer vom Verband für Trüffelanbau und Nutzung in Deutschland, Markus Mayer, im baden-württembergischen Schallstadt. Inzwischen gebe es Trüffelkulturen auf rund 600 Hektar, die Zahl der Anbauer schätzt Mayer auf um die 700. „Das geht alles ziemlich nach oben.“ Manche hätten ein paar Pflänzchen im Garten oder im Weinberg, andere Anlagen von drei, vier, fünf Hektar.