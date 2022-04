Ukraine-Krieg : Verband hofft auf genügend Saisonarbeitskräfte

Mainz Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hofft trotz des Ukraine-Krieges auf ausreichend Helfer etwa aus Rumänien und Polen in den nächsten Wochen. „Das Thema Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften beschäftigt uns schon seit Jahren“, sagte Verbandssprecher Andreas Köhr der Deutschen Presse-Agentur.

„Es war im ersten Corona-Jahr besonders zugespitzt und hat seitdem an Brisanz nichts verloren. In diesem Jahr kommt der Krieg hinzu.“ Die Verfügbarkeit sei in jüngster Vergangenheit nie leicht gewesen, und das Problem könne sich verschärfen.