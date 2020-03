Verband: Geringere Spargel-Ernte und höhere Preise möglich

Spargelernte in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz/Mutterstadt Als Folge der Corona-Krise schließt der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd eine geringere Spargelernte und höhere Preise wegen eines Mangels an Saisonarbeitern nicht aus. „Im Moment sieht es so aus, dass wir wohl nicht alle Stangenspargel ernten werden, die wir ernten könnten“, sagte Verbandssprecher Andreas Köhr der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Betriebe in der Pfalz und in Rheinhessen hätten Probleme, ihren Bedarf an Saisonarbeitern zu decken. „Es geht nicht um Einzelfälle. Das Problem ist flächendeckend“, betonte er.