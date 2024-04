Medizinstudium Verband der Kinder- und Jugendärzte für mehr Studienplätze

Der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte fordert mehr Studienplätze, um den Bedarf an Medizinern in Rheinland-Pfalz zu decken. Die Ankündigung von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zur Einführung einer Landkinderarzt-Quote werde begrüßt, sagte Verbandssprecher Stephan Buchner am Donnerstag dem Radioprogramm RPR1. Sie werde aber nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. „Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir mehr Studienplätze brauchen.“