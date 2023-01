Darts : Verband dementiert Clemens' Teilnahme in Premier League

Verband dementiert Clemens' Teilnahme in Premier League

Gabriel Clemens in Aktion. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

London Der Weltverband PDC hat eine fixe Teilnahme von Gabriel Clemens in der prestigeträchtigen Darts-Premier-League dementiert. „Clemens steht nicht im Begriff, diese Woche für die Premier League nominiert zu werden“, sagte Geschäftsführer Matthew Porter in einem Interview dem TV-Sender Sport1.

Porter fügte an, dass die acht Starter der nächsten Premier-League-Saison nicht wie gewohnt am WM-Finalabend an diesem Dienstag verkündet werden, sondern erst im Laufe des Januars. Medien hatten berichtet, dass der 39 Jahre alte Saarländer bei dem Wettbewerb sicher dabei sei.