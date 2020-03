Verband: Brauchen Finanzhilfen für freiberufliche Musiker

Mainz Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz fordert wegen der Coronakrise von Bund und Land Finanzhilfen für Freiberufler, die mit Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten. „Diese Künstler, Ensembles und Bands sind Garanten des vielfältigen Musiklebens in unserem Land“, teilte der Landesmusikrat am Dienstag in Mainz mit.

Sie müssten nun aufgrund der Ausbreitung des Virus mit finanziellen Einbußen rechnen. Teils drohe auch die Insolvenz. „Wir appellieren an die Kommunen und die Landesregierung, unbürokratische Wege zu finden, finanzielle Notsituationen abzuwenden.“ Berufsgruppen mit nur wenigen Rücklagen bräuchten nun besondere Aufmerksamkeit.