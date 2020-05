Verband: Auflagen für einige Museen eine Herausforderung

Ludwigshafen Vor allem für kleinere Museen ist eine Wiedereröffnung unter Auflagen in der Corona-Krise nach Ansicht des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz beileibe kein Selbstläufer. Es müsse ein individuelles Hygienekonzept und je nach Räumlichkeiten ein neues Leitsystem zur Vermeidung von Engpässen erstellt werden, sagte Geschäftsführerin Bettina Scheeder der Deutschen Presse-Agentur in Ludwigshafen.

Auch gehörten zahlreiche Ehrenamtliche in Museen schon wegen ihres Alters zur Risikogruppe und müssten für sich entscheiden, wie sie sich in Corona-Zeiten verhalten wollen. Nichtsdestotrotz habe schon eine ganze Reihe der rund 500 Museen im Land wieder offen.

Die Landesregierung hatte es Museen ab dem 11. Mai wieder erlaubt, unter Auflagen Besucher zu begrüßen. Bereits seit diesem frühestmöglichen Termin sind beispielsweise das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein, die Marksburg am Rhein oder das Museum der Burg Arras in Alf geöffnet, am 12. Mai folgte zum Beispiel das Arp Museum in Remagen. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz öffnete ihre Landesmuseen und Teile der landeseigenen Burgen und Schlösser am 15. Mai wieder für den Publikumsverkehr.