Verbände: Kältewelle macht aktueller Bepflanzung nichts aus

Mainz/Koblenz Die Kältewelle schadet nach Angaben der Bauern- und Winzerverbände (BWV) in Rheinland-Pfalz nicht der aktuellen Bepflanzung. „Die meisten Kulturen sind noch im Winterschlaf“, sagte Andreas Köhr vom BWV Rheinland-Pfalz Süd in Mainz.

Ähnlich sieht es der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. „Die Kälte ist ein normales Vorkommnis in unseren Breiten. Die Pflanzen, auch unsere Kulturpflanzen, sind an die Kälte angepasst“, sagte Sprecher Herbert Netter in Koblenz. Zudem würden durch den Frost Schädlinge auf natürliche Weise dezimiert. „Frost im Winter ist aus landwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich positiv zu beurteilen.“