Verbände erhöhen Druck zur Förderung des Schwimmens

Mainz Ein Bündnis aus Landessportbund und weiteren Verbänden macht Druck auf die Ampelkoalition, um die Bedingungen für den Schwimmunterricht in Grundschulen und die Ausübung des Schwimmsports in Rheinland-Pfalz zu verbessern.

Zwar habe sich der Landtag bereits vor knapp vier Jahren zur Förderung des Schwimmens bekannt, allerdings seien die beschlossenen Ziele höchstens lokal, nicht aber landesweit umgesetzt worden, kritisierte der Koblenzer Sportwissenschaftler Lutz Thieme am Freitag in Mainz. Sportbund-Vize Ulrich Becker sprach von einer „Notlage“. Und fügte hinzu: „Das kann so nicht bleiben.“