Deutscher Film Veranstalter informieren über Filmfestival

Eröffnet wird das 19. Festival des deutschen Films am Mittwoch (23.8.) mit der Komödie „Gäste zum Essen“. Bis zum 10. September präsentieren sich 54 Produktionen in zwei Zeltkinos und einem Freiluftkino mit je 1200 Plätzen auf der Parkinsel im Rhein, direkt an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. 14 Filme konkurrieren im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine Jury vergibt.