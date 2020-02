Veranda fängt Feuer: 10 000 Euro Schaden und vier Verletzte

Frontblitzer strahlen an der Front eines Feuerwehrfahrzeuges und der Aufschrift „Feuerwehr“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Bei einem Brand einer Veranda in Neustadt an der Weinstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Vier Bewohner des dazugehörigen Wohnhauses kamen mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.



