Geschichte : Venus triumphiert über Mars: Denkmaltag blickt aufs Barock

Mainz Freude am Entdecken versprechen zum Tag des offenen Denkmals mehr als 260 Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Darunter sind auch etliche Gebäude, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen können zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag wieder mehr als 260 historische Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz besucht werden. Schwerpunkt sind in diesem Jahr die steinernen Zeugen aus Renaissance und Barock. Offiziell eröffnet wird das Fest für den Denkmalschutz am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer. Besondere Programmpunkte sind die unterirdischen Gänge in Trier, St. Johannis in Mainz und aktuelle Ausgrabungen bei Landau.