Venus mit Kalb: Neue Römerzeit-Funde in Mainz

Mainz Bei Bauarbeiten für Wohnhäuser am Rheinufer in Mainz haben Archäologen neue Funde aus der römischen Antike gemacht. Besonders spektakulär ist eine große, auf einem Kalbskopf stehende Steinfigur aus dem 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr., die vermutlich die Göttin Venus darstellt.

„Die Qualität der Figur ist exzellent, die Körpergestaltung und die Gewandfalten des Hüftmantels sind exzellent“, sagte am Freitag die Leiterin der Direktion Landesarchäologie in Mainz, Marion Witteyer, der Deutschen Presse-Agentur. „Etwas Vergleichbares haben wir in Mainz noch nicht entdeckt.“