Veganer Braten, Fleisch-Fondue: Weihnachtsessen der Minister

Mainz Würstchen mit Kartoffelsalat und Gänsebraten: Solche Weihnachtsklassiker kommen bei den rheinland-pfälzischen Ministern in diesem Jahr nicht auf den Tisch. Tradition schreiben viele Spitzenpolitiker aus dem Land an den Feiertagen aber trotzdem groß.

„Beim Essen ist unsere Tradition, dass unsere Tochter uns überrascht. Daher weiß ich noch nicht, was auf den Tisch kommt“, sagte Regierungschefin DREYER der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wie in den allermeisten Familien ist auch bei uns an Weihnachten Tradition ganz wichtig. Am liebsten soll alles so sein, wie es immer war. Weihnachtsbaumschmücken mit den Kindern und jetzt auch den Enkeln am Morgen des Heiligen Abend. Die Familie rückt zusammen, Freunde kommen vorbei.“