VBE: Erhebliche Defizite nach einer Woche Schulunterricht

Mainz Überfüllte Schulbusse, Hygienemängel, zu wenig Lehrer und Defizite bei der Digitalisierung: Das ist die Bilanz des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz nach einer Woche Unterricht. Die Bildungsgewerkschaft sieht zudem die geplante Öffnung aller Schulen bis zu den Sommerferien in Gefahr.

„Das Schuljahr 2019/20 ist gefühlt zu Ende - und das bereits seit Mitte März, als die Schulen bundesweit geschlossen wurden“, kritisiert der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold in einem Offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Wir hegen begründete Skepsis, das der Unterricht bis zu den Sommerferien so stattfinden kann, wie Sie es den Eltern versprochen haben.“ Jetzt müsse frühzeitig das neue Schuljahr geplant werden.