Kriminalität Vater sticht auf seine Familie ein: Haftbefehl erlassen

Er soll in der Nacht zum Mittwoch seine 33-jährige Frau und seine beiden zehn und 13 Jahre alten Töchter mit einer Stichwaffe angegriffen und schwerst verletzt haben. Anschließend soll er die Wohnung angezündet haben - der 15-jährige Sohn erlitt eine Rauchvergiftung und Brandverletzungen. Nach Angaben der Polizei befanden sich alle verletzten Familienmitglieder am Donnerstag noch im Krankenhaus. Die Frau sei notoperiert worden und am schwersten verletzt. Deshalb könne sie vorläufig nicht vernommen werden.