Totschlagprozess Vater getötet: Viereinhalb Jahre Haft - Urteil rechtskräftig

Weil er seinen Vater getötet hat, ist ein Mann aus Neustadt an der Weinstraße wegen Totschlags zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal sah es als erwiesen an, dass der 57-Jährige sein etwa 30 Jahre älteres Opfer in dessen Wohnung zunächst gewürgt und ihn dann mit einem Küchenmesser nahezu enthauptet hat. Die Kammer nahm einen minderschweren Fall des Totschlags an, bei dem der Strafrahmen zwischen ein und zehn Jahren Haft liegt.