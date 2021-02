Vandalismus an Wahlplakaten in mehreren Gemeinden

Niederfischbach/Kesseling/Nisertal Unbekannte haben in mehreren Gemeinden in Rheinlad-Pfalz Wahlplakate mutwillig beschädigt oder völlig zerstört. Seit Freitagabend seien in Niederfischbach, Kirchen, Kesseling und Nisertal Plakate angezündet oder abgerissen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

„Jegliche mutwillige Einwirkung auf diese Wahlplakate, sei es durch Beseitigen, Beschädigen oder Unkenntlichmachung des Aufdrucks, zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich“, warnte die Polizei.

In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.